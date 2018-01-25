Передача Анисимова не спасла "Чикаго" от поражения в игре с "Торонто"

В одном из двух матчей игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхокс" принимал "Торонто Мэйпл Ливз". Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей в основное время матча шайбы забросили Митчелл Марнер (17-я минута) и Назем Кадри (45-я). У хозяев отличились Брент Сибрук (6-я) и Ник Шмальц (48-я), голевую передачу которому отдал российский форвард Артем Анисимов. В овертайме нападающий "Торонто" Вильям Нюландер заработал буллит и сам же его реализовал. Анисимов провел второй матч после травмы, из-за которой пропустил несколько недель. В турнирной таблице Западной конференции "Чикаго" занимает 12-е место, "Торонто" располагается на четвертой строчке на Востоке.