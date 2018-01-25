Теннисный Australian Open остался без российских юниоров

На Открытом чемпионате Австралии по теннису одновременно с соревнованиями взрослых проходит первый в сезоне юниорский турнир "Большого Шлема". Дальне всех из россиян прошел Тимофей Скатов, который проиграл в четвертьфинале тайваньцу Чун Син Хсенгу.

Скатов был "посеян" в Мельбурне под первым номером и в 1/8 финала переиграл Янки Эреля из Турции – 0:6, 7:5, 6:3. И в матче с Хсенгом россиянин провел три сета, но они оказались в пользу соперника – 6:2, 3:6, 2:6.

Днем ранее турнир завершили еще три юных россиянина. Алексей Захаров ("посев" №12) уступил французу Хьюго Гастону – 5:7, 0:1 (отказ). В состязаниях юниорок проиграли две наши девушки. Камилла Рахимова (№16) уступила Ен Лианг (Тайвань, №2) – 6:2, 4:6, 4:6. Дарья Фрайман уступила Даниэле Висмане (Латвия, №13) – 6:3, 3:6, 2:6.