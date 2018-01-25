В Москве умеренно морозная и сухая погода

25 января большую часть дня в столичном регионе будет преобладать умеренно морозная и сухая погода, и только в поздние вечерние часы, по мере приближения с северо-запада тёплого атмосферного фронта, возрастёт вероятность локальных снегопадов.

В Москве и области переменная облачность, с уплотнением к вечеру, поздно вечером небольшой локальный снег. Максимальная температура в мегаполисе минус 4 – минус 6 градусов, в Подмосковье минус 4 — минус 9 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Атмосферное давление к вечеру немного понизится до 755 миллиметров ртутного столба.