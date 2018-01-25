Australian Open. Возняцки стала перовой финалисткой "Шлема"

На кортах "Мельбурн-парка" стартовал 11-й день Открытого чемпионата Австралии – первого в сезоне турнира теннисного "Большого Шлема". В четверг, 25 января, определятся финалистки женских состязаний. Первой в финал вышла датчанка Каролин Возняцки.

"Посеянная" второй в Австралии представительница Дании играла с наделавшей шума бельгийкой Элизе Мертенс, которая на своем первом в карьере турнире "Шлема" дошла до полуфинала. Дебютантка боролась как могла и против второй ракетки мира, но Возняцки выиграла – 6:3, 7:6 (7:2).

Вторую путевку в финал оспорят первая ракетка мира румынка Симона Халеп и представительница Германии Ангелика Кербер, "посеянная" в Мельбурне под номером №21.