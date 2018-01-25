В Германии отменили футбольный матч из-за сердечного приступа тренера

Во второй немецкой бундеслиге во время матча "Дармштадт" – "Кайзерслаутерн" случился сердечный приступ у наставника гостей Джеффа Штрассера. Тренер при счете 0:0 вместе с командой ушел на перерыв, и в раздевалке ему стало плохо. Специалиста госпитализировали прямо со стадиона.

Судьи встречи после этого решили прервать матч, так как команда гостей осталась без рулевого, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на издание Bild. 43-летний наставник из Люксембурга после первого тайма пожаловался на тошноту и головокружение, ему вызвали скорую и увезли в больницу. Тренер был в сознании, тем не менее медики определили у него сердечный приступ.