Перевозчик: кондуктор не высаживала ребенка из автобуса в 35-градусный мороз

11-летнюю девочку из транспорта в мороз кондуктор автобуса в Новокузнецке (Кемеровская область) не высаживала, она вышла сама после того, как не сработала оплата по транспортной карте. Об этом заявила директор новокузнецкого пассажирского предприятия "Автолайн" Евгения Корюкова в четверг.

24 января следственное управление СК РФ и прокуратура Кемеровской области начали проверку информации о том, что кондуктор якобы в 35-градусный мороз высадила девочку из автобуса в Новокузнецке, передает ТАСС.

"Вчера вечером девочка опознала кондуктора, на вопрос, выгоняла ее кондуктор или нет, девочка сказала, что ей стало неудобно из-за того, что она не может оплатить проезд, и решила выйти из автобуса сама", — сказала Корюкова.

Ребенок ехал в транспорте без сопровождения взрослых. Девочку проводила до автобуса сестра, которая не предупредила кондуктора о том, до какой остановки она должна ехать. По словам Крюковой, кондуктор лишь указала девочке на необходимость выяснить, что с картой. Директор "Автолайн" уверена, что основания для увольнения кондуктора отсутствуют. "У женщины двое детей, муж проходит реабилитацию после производственной травмы".