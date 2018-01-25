"Тайная ложа" против президента: Мюллер собирается допросить Трампа

"Тайная ложа" против президента: Мюллер собирается допросить ТрампаЧитайте нас в Telegram
Американский спецпрокурор Роберт Мюллер передал юристам Трампа список вопросов, ответы на которые он хочет получить от президента США! Мюллер уже давно и безуспешно пытается доказать "вмешательство" Москвы в американские выборы. Глава Белого дома заявил: то, что никакого сговора не было, готов подтвердить под присягой.
Расследование спецпрокурора Мюллера по "российскому делу", кажется, подобралось к своей главной цели — на допрос вызывают президента США. Дональд Трамп сказал, что пойдет и будет давать показания под присягой.
"Я с нетерпением жду этого. История такова: не было никакого тайного сговора. Нет никакого препятствования правосудию. Жду не дождусь этого допроса", — заявил 45-й президент США.
Пресс-секретарь Белого дома уточнила позицию шефа перед визитом к следователям: теперь Трамп считает, что Россия вмешивалась, но он тут не при чем. Однако теперь, как выясняется из раскрытой смс-переписки, в это вмешательство не верили даже высокопоставленные сотрудники ФБР, один из них даже отказался работать в комиссии Мюллера.
"Мы оба знаем, что шансы ничтожно малы. Если бы я думал, иначе, то я, несомненно, участвовал бы в этом [расследовании]. Отчасти я сомневался, потому что чуял нутром и беспокоился, что ничего серьезного за этим не стоит", — признался Питер Стржок.
Это одно из 10 тысяч смс-сообщений, которое высокопоставленный контрразведчик Стржок отправил своей коллеге и любовнице Лизе Пейдж. Связывали агентов ФБР, кроме всего прочего, и политические пристрастия. Оба люто ненавидели кандидата Трампа и хотели видеть президентом Хиллари Клинтон. Поэтому Стржок, расследующий скандал с ее email-сервером, смягчал формулировки. К примеру, термин из уголовного кодекса "грубая халатность" заменил на обтекаемое словосочетание — на "серьезная беспечность".
Предвзятость следователей ФБР – большой скандал. Но оказалось, что это только начало. Конгрессмены, читавшие смски агентов-любовников, обнаружили – пропала переписка почти за полгода. А именно – с 14 декабря 2016 года по 17 мая 2017 года. И вновь совпадения: как раз 17 мая началось расследование Мюллера. В Минюсте США заявили о компьютерном сбое, из-за которого часть смс в архиве ФБР оказалась удалена. Мол, дефект в программном обеспечении на тысячах телефонов агентов! Впрочем, конгрессмены увидели признаки целого заговора внутри спецслужбы против Трампа.
"Мы узнали, что в Минюсте и ФБР могло существовать некое тайное общество. И это общество работало против президента США Дональда Трампа", — заявляют теперь конгрессмены.
Кто состоял в тайной ложе врагов Трампа, пока неясно. Есть утечки, что среди них много высокопоставленных сотрудников ФБР, которые встречались негласно, чтобы скоординировать свои действия. В любом случае, то, что называли лишь фантазией сторонников теории заговора, стало обретать реальные очертания.
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