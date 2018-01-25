Хоккеистки КНДР прибыли в Южную Корею для совместных тренировок

Женская сборная Корейской народно-демократической республики приехала в Южную Корею, чтобы начать подготовку к Олимпийским играм в Пхенчхане. В ее составе оказалось 12 хоккеисток и один тренер. Они будут тренироваться вместе с южнокорейскими сборниками.

Напомним, что руководство двух стран договорилось создать объединенную женскую команду по хоккею, которая выступит на Олимпиаде. Помимо хоккеисток и тренера в Южную Корею прибыла рабочая делегация, состоящая из восьми человек во главе с заместителем начальника главного управления Министерства физической культуры и спорта КНДР Юн Ен Боком, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство объединения.

Готовиться к Олимпийским играм объединенная команда будет в уезде Чинчхон-гун центральной провинции Чхунчхон-Пукто. Там находится тренировочный центр южнокорейской сборной.