"Стар Альянс" лишился лицензии за отмывание

За неисполнение "антиотмывочного" закона Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Стар Альянс". Этот банк по величине активов занимал 536-е место в российской банковской системе. При этом он еще не был участником системы страхования вкладов. "Основа стабильного бизнеса" — таким был слоган "Стар Альянса". Но бизнес самого банка оказался нестабильным.

Центробанк выявил в работе "Стар Альянса" неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. А кроме того, нарушения законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, включая операции, подлежащим обязательному контролю.

Надзорный орган выявил также проведение банком "теневых" валютно-обменных операций, которые не отражались в представляемой Банку России бухгалтерском учете и отчетности.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, отмечается в сообщении Банка России. Центробанк прекратил полномочия исполнительных органов банка, в "Стар Альянс" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Главный офис банка находится на Автозаводской улице в Москве, а его уставной капитал превышает 195 миллионов рублей.