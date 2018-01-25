Ким Чен Ын призвал нацию стать щитом на пути американских провокаций

Северокорейский руководитель Ким Чен Ын призвал нацию к единству в условиях провокаций со стороны США, которые готовятся развязать ядерную войну против Северной Кореи.

"Все наши соотечественники должны превратиться в щит и непреодолимую крепость", — заявил Ким Чен Ын.

По его словам, передает ТАСС, военная напряженность — это главное препятствие на пути межкорейских переговоров. Ким Чен Ын также призвал способствовать развитию контактов между Севером и Югом.

Между тем, первые атлеты из КНДР прибыли в Южную Корею, чтобы принять участие в Олимпиаде. В городе Пханджу встретили женскую команду по хоккею, сообщает "Россия 24". В ее составе — 12 спортсменок, они будут тренироваться в объединенной команде, которая впервые за 30 лет будет сформирована из атлетов Северной и Южной Кореи. Кроме того, восемь участников северокорейской делегации оценят олимпийские объекты в Пхенчхане. 9 февраля спортсмены пройдут под общим флагом полуострова на церемонии открытия игр в Южной Корее.