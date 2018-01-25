В Москве опять горит "Садовод"Читайте нас в Telegram
На юго-востоке Москвы снова горит рынок "Садовод". Площадь пожара в рыночном торговом павильоне возросла до 250 квадратных метров. Горит павильон на третьей линии. Проходит эвакуация людей.
Рынок уже горел 17 января, напоминает РИА Новости. Пожар был ликвидирован уже ночью. Огонь охватил 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших удалось избежать. Массовой эвакуации не потребовалось, так как пожар начался уже после закрытия рынка.
Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок находится на 14 километре МКАД. Это крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Общая площадь территории торгового комплекса превышает 40 гектаров.
Здесь для торговли оборудованы свыше 8 тысяч торговых павильонов. Здесь продают одежду, товары для детей, цветы, саженцы и садовую технику, а также все для охоты, рыбалки и туризма.
-
На кого бы подписаться: девушки, которые водят лучше мужчин
- Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Без смартфонов и тачскринов: новые изображения салона лимузина "Кортеж"
- Водителей в России предлагают переэкзаменовывать при каждой смене прав
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
-
Журналистка вскрыла постыдные тайны элиты
- Папа Римский нашел у фейковых новостей библейские корни
- "Тотальный диктант-2018": готовимся к весеннему наплыву
- Сэр Элтон Джон решил завязать
- Саакашвили предстал в образе морской звезды. Видео
- В Индии объявили награду за голову актрисы Болливуда
-
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар Альянс"
- Удастся ли ЕС сломить непокорную Польшу?
- Выполнение майских указов: 10 лучших регионов России
- Индекс "Кофе с молоком" в России снизился в 2017 г.
- Лекарства в России подорожают на 7%
-
Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица
- Совет Европы требует от России заплатить взнос в бюджет
- "Закон Яровой": операторам разрешили сэкономить
- Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТО
- Вучич поддержал косовских сербов как мог
-
Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Лайнер едва не скатился в море
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
-
80-летие Владимира Высоцкого
- Церемония вручения "Золотого глобуса"
- Ушел из жизни Михаил Державин. 1936-2018
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Десять заповедей правильной монетизации
- Стала известна дата начала новой крупной распродажи в Steam
- Nvidia советует отдать предпочтение геймерам, а не биткоину
- Косплей как форма искусства
- Фильм Гильермо дель Торо получил 13 номинаций на «Оскар»
-
Названа приправа, улучшающая память и настроение
- Российские учёные нашли белок, делающий клетки рака более чувствительными к химиотерапии
- Окисленное железо из глубин мантии Земли удивило геологов
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Когда вымрут мужчины
- Американская семья вырастила 14 медведей
- Ученые объяснили, как дети сделали "пузырьковое иглу" в ванной
- Почему петуха не оглушает собственный крик
- Лицо девочки-подростка из доисторической Греции
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Золушки больше нет: коллеги о Людмиле Сенчиной
МОК опубликовал 17 критериев допуска россиян на Олимпиаду
Автостат: 10 крупнейших авторынков России
Технологии Интернета вещей - 360-градусный обзор сложных систем
Ожирение оказалось "социально заразным"
В Дагестане родилась девочка-богатырь
80-летие Владимира Высоцкого. Фотолента
Программа "60 минут по горячим следам"
Популярный актер развелся с женой из-за квартиры
В ульяновском лицее произошла стрельба
Воздушный бой из кабины самолета. Видео Минобороны
Масштабная реформа техосмотра в РФ: важные подробности
Продажи элитной недвижимости в Москве выросли на треть
Две тысячи японцев ночевали в поездах из-за снегопада
Цена нефти марки Brent достигла уровня 2014 года
Шедевры Лувра спасают от наводнения
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере