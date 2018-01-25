В Москве опять горит "Садовод"

На юго-востоке Москвы снова горит рынок "Садовод". Площадь пожара в рыночном торговом павильоне возросла до 250 квадратных метров. Горит павильон на третьей линии. Проходит эвакуация людей.

Рынок уже горел 17 января, напоминает РИА Новости. Пожар был ликвидирован уже ночью. Огонь охватил 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших удалось избежать. Массовой эвакуации не потребовалось, так как пожар начался уже после закрытия рынка.

Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок находится на 14 километре МКАД. Это крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Общая площадь территории торгового комплекса превышает 40 гектаров.

Здесь для торговли оборудованы свыше 8 тысяч торговых павильонов. Здесь продают одежду, товары для детей, цветы, саженцы и садовую технику, а также все для охоты, рыбалки и туризма.