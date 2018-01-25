В Петербурге умерла Людмила Сенчина

В четверг утром в Санкт-Петербурге скончалась народная артистка России Людмила Сенчина, передает "Интерфакс".

Как сообщил ее продюсер Владимир Андреев, Людмила Петровна скончалась в 8:30 утра после продолжительной болезни в одной из больниц города. Она болела полтора года.

Людмила Сенчина — советская и российская певица, актриса, народная артистка России. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

В 1966 году Сенчина поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. По окончании училища в 1970 году она была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".

"Визитной карточкой" певицы стали: романс из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал...", "Полынь" и "Добрая сказка".

В Петербурге в БКЗ "Октябрьский" каждый год с большим успехом Людмила Сенчина проводила праздничные концерты "Рождество в Северной Столице".