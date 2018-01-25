Бе-200 отправился на поиски "Востока": судно могло перевернуться под тяжестью льда

В Японском море, где бушует сильный шторм, ищут рыболовецкое судно "Восток". Оно пропало минувшей ночью. Сработал аварийный радиобуй. По предварительным данным, на борту находится 21 человек. На поиски вылетели самолеты МЧС, в зоне бедствия работают корабль береговой охраны и спасательный буксир.

Авария рыболовного судна "Восток" произошла в 50 морских милях от линии побережья Приморского края. В том, что это именно авария, уже нет никаких сомнений: в районе поисков обнаружен аварийный радиобуй и фрагменты, предположительно, судовой оснастки или мусора.

Сигнал бедствия из нейтральных вод Японского моря поступил в пять утра по местному времени. Его зафиксировали в Южной Корее, откуда и шел "Восток" мимо Приморского края. Конечной точкой маршрута рыболовной шхуны должен был стать Сахалин. Данные передали российской стороне. Началась спасательная операция.

На поиски в море вышел буксир. Также в работе участвует контейнеровоз, который на момент ЧП оказался максимально близко к району. Туда же вышел и сторожевик береговой охраны.

"В район поиска вылетели вертолеты Ми-8 МЧС и Ми-8 Министерства обороны. О случившемся оповещены все проходящие мимо суда. Готовность принять пострадавших организована в больнице приморского поселка Славянка", — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Каплунов.

Большинство членов экипажа — жители Сахалина, один моряк из Приморья. Сейчас эти данные уточняются.

Что случилось с судном корейской постройки 1985 года, пока остается только гадать. Основной причиной называют погодные условия. Возможно, образование сильной наледи на судах. Вполне вероятно, что под тяжестью льда "Восток" перевернулся.

Погода на данный момент неблагоприятная — очень высокая волна, сильный ветер. Экипаж судна — 21 человек. Судно шло под флагом Российской Федерации.

К группировке спасателей присоединились еще 10 человек. Они находятся на борту самолета-амфибии Бе-200, который вылетел к месту поисков из Хабаровска. С собой у них спецснаряжение и плавсредства для спасения людей. Специалисты прочесывают морскую поверхность в надежде обнаружить спасательные плоты с членами команды.