Фитнес-инструктор угодил под поезд в попытке сделать эффектное селфи

Больничной койкой завершилась попытка молодого жителя индийского Варангала сделать селфи на фоне приближающегося поезда, сообщает The Hindu. Риск оказался неоправданным, хотя сделанные 25-летним Шивой кадры широко разошлись по Сети.

Инцидент произошел во второй половине дня в среду, 24 января, в районе Лингампал в Хайдарабаде. Молодой человек, работающий фитнес-инструктором, вознамерился сделать фото в духе селфисайдл близ станции Борабанда. Несмотря на возражения и предупреждения охранника и открыто игнорируя гудки поезда, он занял позицию в считанных сантиметрах от железнодорожного полотна и даже вытянул руку в сторону состава. Итог оказался предсказуемым — поезд сбил самонадеянного молодого человека.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где врачи с изумлением констатировали, что он не получил серьезных травм. За свою шалость Шиве придется заплатить 500 рупий (около 440 рублей) — таков штраф за нарушение статьи 147 Закона об индийских железных дорогах. Представитель Южной Центральной железной дороги отметил, что последствия могли бы быть печальными, если бы машинист не применил экстренное торможение.