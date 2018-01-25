Водитель, въехавший в остановку на проспекте Мира, был пьян

Водитель Ford Explorer, снесший в Москве автобусную остановку, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Интерфаксу" рассказал осведомленный источник.

Авария произошла вечером 24 января в районе дома №68 на проспекте Мира. Водитель джипа поздно заметил двигавшуюся перед ним легковушку и вынужден был резко уйти на правую полосу. После этого он не справился с управлением, машину вынесло на тротуар, она сбила часть павильона остановки, рекламный щит и врезалась в столб. Удар был такой силы, что автомобиль едва не разорвало пополам.

Многочисленные травмы получили водитель джипа и три пешехода. Пассажир Ford Explorer погиб на месте. От удара мужчину отбросило в багажник, где он скончался от полученных травм.