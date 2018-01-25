Под Миланом сошел с рельсов поезд. Есть жертвы

Крупная железнодорожная катастрофа произошла под Миланом. В 7 утра (9 утра по Москве) с рельсов сошел региональный экспресс Северных железных дорог Италии. Как сообщает Corriere della Sera, на данный момент установлена смерть двух человек. Газета отмечает большое количество раненых, некоторые пассажиры травмированы очень серьезно.

В 6 часов 17 минут поезд отбыл из Кремоны и направился в Милан. В это время обычно в экспрессе очень многолюдно, поскольку люди из регионов едут на работу в столицу Ломбардии - Милан. Однако до городской конечной станции Порта Гарибальди поезд так и не доехал — по неизвестным пока причинам состав из 8 вагонов сошел с рельсов, причем пострадали практически все вагоны. Многие люди просто застряли среди искореженного железа. Пока удалось удостоверить гибель двух пассажиров. Около 100 — с ранениями различной степени тяжести. Некоторые уже отправлены в больницы близлежащих городов и селений.

На месте катастрофы работают полиция, спасатели, пожарные, карабинеры и врачи. Над землей кружат спасательные вертолеты. На железнодорожной насыпи, где произошла катастрофа, уже удалены бетонные ограждения, чтобы спасатели могли подойти к экспрессу.

Железнодорожное движение на линии Милан — Брешиа полностью остановлено.