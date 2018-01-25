Australian Open. Халеп выбила в полуфинале обидчицу Шараповой

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалистки первого в сезоне "Большого Шлема" в женском одиночном разряде. Титул разыграют первая и вторая ракетки мира – румынка Симона Халеп и датчанка Каролин Возняцки.

Как уже сообщали Вести.Ru, Возняцки первой вышла в финал, обыграв бельгийку Элизе Мертенс. Халеп играла против немки Ангелики Кербер, "посеянной" по номером №21. Теннисистка из Германии в третьем круге победила нашу Марию Шарапову. И в матче с первой ракеткой Australian Open она боролась изо всех сил, но уступила в трех партиях – 3:6, 6:4, 7:9.