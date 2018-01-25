В списке возможных новичков "Спартака" еще один серб

Чемпионы России из московского "Спартака" весьма активно ведут поиск новых игроков в нынешнее трансферное окно. При этом в списке потенциальных новичков оказалось сразу трое представителей Сербии. После Николы Максимовича и Лазара Марковича "красно-белые" интересуются Адемом Ляйичем.

Форвард итальянского клуба "Торино" может оказаться в составе "Спартака", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sky Sport Italia. Новый главный тренер "быков" Вальтер Маццарри не верит в 26-летнего серба так, как это делал прежний наставник команды Синиша Михайлович.

Правда, при этом итальянцы выставили за нападающего весьма высокий ценник – 12 млн евро. По информации источника, "красно-белые" не готовы платить столь высокую сумму и сделали предложение в размере 10 млн евро, но получили отказ. Напомним также, что осенью Ляйич получил серьезную травмы и пропустил концовку календарного года.