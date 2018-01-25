Теннисистку Ализе Корне заподозрили в применении допинга

Француженка Ализе Корне, занимающая 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, была признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила спортсменка в своем "Твиттере", заявив, что пропустила три допинг-контроля по уважительной причине.

По словам Ализе, в 2017 году она сдала 20 тестов, которые все были отрицательными. Однако в октябре Корне пропустила три допинг-контроля. У нее были веские основания для этого, тем не менее представители антидопингового агентства не захотели слушать спортсменку.

Французская теннисистка продолжит выступать в турнирах, но не сможет принять участие в составе сборной страны в Кубке Федераций. Слушания по делу Корне состоятся в марте 2018 года.