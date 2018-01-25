Золушки больше нет: коллеги о Людмиле Сенчиной

Уход из жизни народной артистки России Людмилы Сенчиной стал большой утратой для отечественного искусства, она была голосом эпохи, сказал народный артист РСФСР Лев Лещенко, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в четверг утром в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончалась Людмила Сенчина.

"Это печальное событие тронуло не только простых слушателей, ее поклонников, но и людей, понимающих, что это большая утрата для нашего эстрадного искусства. И не только эстрадного — она играла в фильмах, озвучивала разного рода спектакли и фильмы", — отметил Лещенко. Он признался, что воспринял известие как личную утрату.

По словам Лещенко, песни Сенчиной "несли в себе что-то светлое, чистое, настоящее, задушевное — то, что свойственно русскому народу". "Она была певицей из народа, и народ ее любил", — подчеркнул артист.

"Скорбим очень. Я сегодня как раз в Питере, и мне особенно печально, что где-то рядом ушел из жизни человек, который являлся не только коллегой, но и другом, единомышленником", — подытожил он.

В свою очередь народный артист СССР Иосиф Кобзон отметил, что место на эстраде народной артистки России Людмилы Сенчиной вряд ли кто-то сможет занять.

"Сейчас много ярких, красивых исполнителей на эстраде, а вот такой Золушки, какой была Людмила Петровна, к сожалению, нет. Мне очень жаль, что еще одна моя коллега нас покинула, потому что ее место никто не занял, и не думаю, что скоро займет", — сказал Кобзон.

По его мнению, секрет ее успеха был в оригинальном тембре голоса, "ни на кого не похожем". "Ее очень любили как в Санкт-Петербурге, так и по всей стране. Она много ездила с гастролями и тихо болела, тихо уходила из этой жизни", — заметил певец.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха также подчеркнула, что это очень большая утрата для всех ее поклонников. "Ушел Эдик Хиль и вот следом Людочка Сенчина. Это две большие личности, которые, как лучики озаряли наш город своими талантами. Людочка — особенно, это была чистая, яркая личность", — сказала Пьеха, передав искренние соболезнования мужу, сыну, близким, друзьям и всем, кто любил певицу.

Певицам неоднократно доводилось вместе выступать в одних программах, представлять город далеко за его пределами. Эдита Пьеха с теплотой вспоминает, как летом прошлого года Людмила Сенчина выступала на ее 80-летии. "Это было в июле. Людочка была в полном здравии. Ничто не предвещало ее кончину", — отметила Пьеха.

Весть о кончине Людмилы Сенчиной стала "ошеломляющей новостью" и для музыканта, и композитора Владимира Преснякова (старшего). Он признался, что "в это не хочется даже верить". "Она была не только прекрасной актрисой, певицей, но еще была невероятно красивой женщиной, замечательным человеком, ей был совершенно чужд пафос артистический, она была смешливая, хохотушка, очень добрая", — сказал музыкант.

Он отметил, что в последние годы редко встречался с Сенчиной, но при встречах "каждый раз оставалось настроение очень хорошее, потому что человек она очень хороший", — сказал Владимир Пресняков.