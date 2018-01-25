На юго-западе Москвы вооруженный мужчина попытался ограбить почту

На юго-западе Москвы вооруженный человек попытался ограбить отделение "Почты России", передает ТАСС. Впрочем, удача грабителю не улыбнулась – он сбежал с пустыми руками.

Никто из клиентов и сотрудников почты не пострадал, ущерб предприятию не нанесен. Работа отделения 119571 будет восстановлена после проведения всех следственных действий. Преступника ищут.