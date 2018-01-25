Роналду нашел виновных в вылете "Реала" из Кубка Испании

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, не попавший в заявку команды на ответный кубковый матч против "Леганеса", подверг критике игру трех своих одноклубников. Среди попавших под горячую руку португальца оказались Кико Касилья, Ашраф Хакими и Маркос Льоренте.

Зинедин Зидан в матче Кубка Испании решил поберечь лидеров команды, не выставив их на ответную встречу против "Леганеса". В первой игре "сливочные" были сильнее соперника со счетом 1:0. Однако в ответном матче "Реал" проиграл 1:2, вылетев из турнира.

Роналду в последней встрече чемпионата против "Депортиво" получил рассечение и остался вне заявки. В стартовом составе "Королевского клуба" также не оказалось Гарета Бэйла, Луку Модрича и Марселу. Португальский футболист после поражения выразил недовольство игрой трех футболистов — Кико Касильи, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте, из-за которых мадридцы, по его мнению, не сумели пройти в следующий раунд, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Express.