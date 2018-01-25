Машина сбила школьника, перебегавшего дорогу на красный свет в Сыктывкаре

Автомобильный регистратор запечатлел момент ДТП, произошедшего утром 24 января на пересечении улиц Печорской и Энгельса в Сыктывкаре, сообщают СМИ, со ссылкой на региональное УГИБДД РФ.

Водитель легковушки попытался проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора. В этот момент проезжую часть решил перебежать ребенок, двигавшийся, в свою очередь, на красный свет.

Через несколько секунд машина сбила юного пешехода.

В результате аварии 12-летний школьник получил ушибы.