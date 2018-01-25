Певец, поэт и актер: Высоцкий был кумиром нескольких поколений

25 января исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Концерты и вечера в память о нем проходят во многих городах России и мира. Певец, поэт и актер, он был кумиром нескольких поколений. Стихи знала вся Россия, а песни учили наизусть. О театральных и киноролях Высоцкого до сих пор спорят критики и с восхищением говорят зрители. Илья Филиппов вспоминает эпоху.

- Я брал гитару, бренчал, и получалось нечто вроде песни. Это не песня..

Он упрямо разъяснял это из раза в раз: "Не песня". Первую вещь — так он сам говорил — написал в 23 года. Показал друзьям. Пока Высоцкого никто не слышал, но видел — в "Карьере Димы Горина", в эпизодах.

Люди же упрямо твердили: "Песня!" Гитара же, слова тянет — правда, странно — по согласным. Завораживает.

Смелость проявил молодой режиссер Станислав Говорухин, настояв на съемках Высоцкого в "Вертикали". "Сказали: ладно, пусть Высоцкий снимается, только чтоб песен не было никаких. Когда посмотрел художественный совет, они пришли все в ужас: что такое — одни песни! Пять песен было написано", — вспоминает Лариса Лужина (народная артистка РСФСР).

Какое место в Москве больше всего связано с Владимиром Высоцким? Да вот оно — перекресток Петровки и Страстного бульвара. Ведь здесь и детство — театр Эрмитаж, куда ходил на концерты Утесова, здесь и здание уголовного розыска, ведь самый известный муровец — это Глеб Жеглов, придуманный Вайнерами и воплощенный Владимиром Семеновичем. Здесь и юность: "Где мои 17 лет? На Большом Каретном". Недалеко и молодость: по Петровке, Камергерский переулок, там школа-студия МХАТ или по Страстному Бульвару переход на Тверской — театр имени Пушкина. На перекрестке этих дорог и стоит памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. Многие до сих пор спорят: тот-не тот, похож-не похож, но и охарактеризовать одним словом артиста невозможно. К примеру — шансонье? Это не совсем так. Бард? Высоцкий сам избегал этого слова. Да, поэт, да, актер, и да — талант. Но единого слова, говорящего о Высоцком, по-прежнему не придумали. Возможно, это так и останется явлением — Высоцкий. И те, кто знал и видел его при жизни, и те, кто познакомился с этим явлением потом — в 80-е, 90-е, "нулевые" — зачастую сходятся в одном мнении: здесь и сейчас нам Владимира Высоцкого очень не хватает.

В доме художника Бориса Мессерера и поэтессы Беллы Ахмадулиной к публикации в альманахе "Метрополь" Высоцкий готовит стихи. Он официально не запрещен, но и не разрешен. Он даже ездит во Францию, к Марине Влади. Он даже записывает там пластинки...

"Расскажите о своем отношении к Высоцкому детям, а они сформируют свое", — так говорят в доме-музее в Москве. У него несколько музеев в России. Не раз отлит в бронзе, а теперь и на монетах — в серебре. Впрочем, Высоцкий у каждого свой — в памяти и в сердце.