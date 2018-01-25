Сенчина хотела быть похоронена на Смоленском кладбище Петербурга

Скончавшаяся утром в четверг народная артистка России певица Людмила Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный директор петербургского Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф, где в 1970-1975 годах Сенчина была одной из ведущих солисток нового поколения.

"Семья держит с нами связь, мы вместе с семьей и с городом этим занимаемся, — сказал Шварцкопф. — Конечно, это для всех нас неожиданный финал. О том, что она тяжело болела, немногие знали, но как-то быстро это все прогрессировало".

Он добавил, что Сенчина"была уникальной певицей с совершенно ангельским голосом, которая понимала, что она поет, про что она поет. "Как она пела Гаврилина, как она пела Баснера — никто лучше нее не мог петь эти знаменитые песни. И в то же время на заре своей молодости она была одной из самых ярких звезд молодых в оперетте. И если бы она не стала звездой эстрады, она бы, безусловно, стала звездой оперетты", — убежден Шварцкопф.

Сенчина обрела любовь миллионов слушателей, выбрав эстрадную карьеру. "Она объездила всю страну вдоль и поперек, много по миру гастролировала и пользовалась широкой популярностью", — сказал Шварцкопф.