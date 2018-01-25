Средняя максимальная ставка Топ-10 банков упала до исторического минимума

Центробанк России оценил процентные ставки по рублевым вкладам в десяти банках, имеющих наибольшее количество вкладов от физических лиц. По итогам второй декады января средняя максимальная ставка по вкладам снизилась с 7,25% до рекордных 7,12%, сообщается на сайте регулятора.

Это рекордно низкий показатель за все время расчета ставки, который ведется с 2009 года. До этого самая низкая ставка была зафиксирована в третьей декаде сентября и первой декаде октября прошлого года — 7,237%, напоминает РИА Новости.

В список банков, по которым проводился мониторинг, вошли Сбербанк, "Совкомбанк", ВТБ, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Бинбанк", "Альфа-банк", банк "ФК Открытие", "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".