"Локомотив" включился в борьбу за игрока "Ливерпуля" Марковича

Московский "Локомотив", лидирующий в чемпионате России, заинтересован в приобретении полузащитника английского "Ливерпуля" Лазара Марковича. Ранее появилась информация о желании столичного "Спартака" приобрести 23-летнего сербского футболиста.

На Лазара Марковича претендуют сразу несколько европейских клубов. Однако переход его в стан "железнодорожников" выглядит наиболее реалистичным. По крайней мере, агент футболиста заявил об этом руководству "Локомотива", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Telegraph.

Напомним, что контракт серба с "Ливерпулем" истечет в 2019 году. Ранее сообщалось, что Марковичем интересовался и санкт-петербургский "Зенит".