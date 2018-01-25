В Кремле не считают цензурой запрет фильма "Смерть Сталина"

Отзыв прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" в Кремле цензурой не считают – об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Что касается специального органа по выдаче прокатных удостоверений, не связанного с Министерством культуры, эту идею следует обсуждать, добавил он.

Накануне Песков заявил, что Минкультуры РФ, принимая решение об отзыве прокатного удостоверения британского фильма, учитывало мнение экспертов, которые пришли "к определенным выводам".

Прокатное удостоверение у сатирической комедии "Смерть Сталина", который должен был выйти на экраны 25 января, было отозвано во вторник. Накануне премьеры состоялся предварительный просмотр фильма, после которого деятели культуры попросили Министерство культуры временно отозвать прокатное удостоверение фильма.