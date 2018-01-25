Чемпионке мира Ласицкене разрешили соревноваться в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) позволила двукратной чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене выступать в 2018 году в соревнованиях под нейтральным статусом. Помимо нее еще 17 российских легкоатлетов допущены до международных стартов.

Кроме Ласицкене в утвержденном IAAF списке оказались Виктор Бутенко, Данила Данилов, Алексей Федоров, Ирина Гуменюк, Вячеслав Колесниченко, Александр Лесной, Алена Лутковская, Данил Лысенко, Юлия Мальцева, Алена Мамина, Полина Миллер, Илья Мудров, Ольга Муллина, Софья Палкина, Виктория Прокопенко, Анжелика Сидорова и Алексей Сокирский, сообщает РИА Новости.

Ранее российские легкоатлеты отправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в соревнованиях под эгидой IAAF в качестве нейтральных спортсменов.