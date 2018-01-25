Американца Тенниса Сандгрена на родине обвинили в расизме и гомофобии

Американский теннисист с характерным именем Теннис Сандгрен, который в этом году будучи 95-й ракеткой мира дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, не стал героем на родине. Более того, общественность обвинила его в отсутствии толерантности.

Обвинения в расизме прозвучали из уст Серены Уильямс, темнокожей экс-первой ракетки мира, которая обнаружила в социальных сетях посты Тенниса, в которых он явно выражает свою нелюбовь к соотечественнице. Сандгрен еще пять лет назад писал: "Всегда рад, когда Серена проигрывает".

Естественно, что и сама Уильямс-младшая, и ее многочисленные поклонники считают, что Теннис ненавидит ее за то, что она чернокожая женщина. Хотя следует отметить, что во время Australian Open-2013 скромный на тот момент игрок радовался тому, что Серена проигрывает такой же чернокожей соотечественнице Слоун Стивенс.

Тем не менее, после первого значимого успеха Сандгрена на турнире "Большого Шлема" Уильямс потребовала от Тенниса извинений: "Мне лично они не нужны, но существует много людей, которые заслуживают извинений. И я не хотела бы в будущем сказать своей дочери, что сидела и молчала. Нет! Я хочу научить ее стоять за себя".

Кроме этого, исследователи интернет-творчества Сандгрена, которых в последнее время становится все больше, нашли в его аккаунтах в социальных сетях и гомофобные высказывания и, что особенно бесит либеральную публику, слова поддержки правым политикам и президенту США Дональду Трампу, сообщает Спортс.Ru. А ведь это по меркам толерантного американского общества настоящий грех.

Сам Теннис, увы, поддался давлению. Он удалил очень много своих сообщений из Instagram и других соцсетей. До публичного покаяния пока не дошло, но, тем не менее, Сандгрен оправдывается. А на пресс-рауте в Мельбурне он заявил, что "несколько лайков в твиттере решили мою судьбу в глазах журналистов, которые работают на машину пропаганды".