Подросток, устроивший поножовщину в тувинской школе, отделался штрафом

Напавшего с ножом на одноклассника в тувинской школе подростка оштрафовали на 5 тысяч рублей. Их выплатят родители тинейджера. Нападение с ножом произошло в январе 2017 года в школе Бай-Тайгинского района. Здесь между двумя школьниками возникла ссора, переросшая в драку.

При этом один из учеников достал нож и дважды ударил им в спину своего оппонента, напоминает "Интерфакс".

Суд признал подростка виновным по пункту "в" части 2 статьи 115 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия").

Уголовное дело в отношении школьника прекращено по нереабилитирующим основаниям. Статья 27 Уголовно-процессуального кодекса России предусматривает помимо реабилитирующих также и нереабилитирующие основания, по которым может быть прекращено уголовное преследование в отношении подозреваемого и обвиняемого. Это истечение сроков давности уголовного преследования, амнистия, наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению, а также смерть подозреваемого или обвиняемого.