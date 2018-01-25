Бог Юра: в Подмосковье пойман фактический руководитель секты бога Кузи

В Подмосковье задержан фактический руководитель секты бога Кузи Юрий Цукерман, передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органов.

Цукерман находился в федеральном розыске, его подозревают в хищении 215 миллионов рублей вещдоков по делу сектантов. Руководитель секты ранее был судим. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Аферист успел потратить более 100 миллионов рублей из украденных со счетов МВД 215 миллионов – он купил несколько элитных иномарок и квартир в дорогих московских новостройках, недвижимость успели арестовать.