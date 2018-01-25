Как всегда стрелочник: названа возможная причина катастрофы под Миланом

Неисправность стрелочного механизма. Это возможная причина схода поезда с рельсов под Миланом. Локомотив и первый из четырех вагонов смогли преодолеть стрелку на подъезде к Милану, а два последних вагона съехали на железнодорожную насыпь.

Это произошло в 9 часов утра по московскому времени. Поезд следовал из Кремоны в Милан. В составе пассажиры ехали на работу в северо-итальянский город-миллионник. Жертвами крушения поезда стали два человека, сообщает РИА Новости. Серьезные травмы и ранения получили еще десять человека, а около сотни получили легкие травмы.

На место происшествия стянуты карабинеры, спасатели и многочисленные бригады скорой медпомощи.