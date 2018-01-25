"Теперь считать надо": вымогавших деньги сотрудников Шереметьева сняли на видео

Начальник одного из отделов аэропорта Шереметьево и его помощник получил 1,4 миллиона рублей в качестве "благодарности" за оформление договора на поставку спецтехники с заранее выбранной компанией, отметили в пресс-службе МВД. Предприимчивых дельцов задержали, а момент передачи денег сняли на видео.

Как установили следователи, начальник складского отдела и транспортировки дирекции по снабжению через пособника выискивал заинтересованных бизнесменов и за денежное вознаграждение гарантировал им положительное рассмотрение заявок на приобретение техники и заключение договоров купли-продажи.

"По тысяче рублей, что ли? Блин, теперь считать надо", — посетовал помощник, но все же пересчитал все купюры, после чего взялся за телефон и начал договариваться о поставках техники.

Задержали подозреваемых 19 января в кабинете начальника сразу после получения им денег. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", сами они отправлены под домашний арест.