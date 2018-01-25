Женщина и ребенок чудом не пострадали в страшном ДТП на автостраде в Польше

Серьезная авария, произошедшая в минувшее воскресенье, 21 января, на трассе A1 в Польше в окрестностях Лодзи, попала в объектив регистратора.

Машина, из которой велась съемка, двигалась в левом ряду. Не в меру разогнавшийся водитель BMW решил обогнать автора видео. В результате этого маневра кроссовер сместился правее и на большой скорости врезался в Skoda.

Протараненная легковушка, в которой находились женщина и ребенок, оказалась выброшена в кювет.

По данным польских СМИ, никто из участников инцидента не получил серьезных травм.

Виновнику аварии, находившемуся за рулем BMW, выписан штраф в размере 500 злотых (около 8300 рублей).