"Спасатель Заборщиков" вошел в район поисков "Востока"

В район поиска рыболовецкого судна "Восток" в Японском море вошло многофункциональное аварийно-спасательное судно "Заборщиков", передает ТАСС.

Как сообщили в четверг в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток, судно продолжит поиски в темное время суток, у него есть необходимые для этого мощные прожекторы.

Ранее сообщалось, что 25 января в 08:10 по местному времени (01:10 по Москве) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, принадлежащий рыболовецкому судну "Восток". Известно, что судно, приписанное к порту Невельск, принадлежит компании "ДВ-Флот", было построено в 1985 году.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков" Морской спасательной службы Росморречфлота построен в России в 2014 году и приписан к порту Владивосток. На его борту может разместиться 101 человека, также на судне есть госпиталь на 6 коек, санитарная комната и изолятор.

На борту установлено водолазное оборудование для подводно-технических работ на глубине до 60 метров, бортовая нефтесборная система, быстроходный спасательный катер, вертолетная площадка, а также буксирная лебедка и два электрогидравлических крана для буксировочных работ. Судно может автономно работать до 30 суток.

Его длина 73 метра, ширина — 16,6 метра, высота борта 6,7 метра, скорость до 15 узлов.