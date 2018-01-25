"Спасатель Заборщиков" вошел в район поисков "Востока"Читайте нас в Telegram
В район поиска рыболовецкого судна "Восток" в Японском море вошло многофункциональное аварийно-спасательное судно "Заборщиков", передает ТАСС.
Как сообщили в четверг в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток, судно продолжит поиски в темное время суток, у него есть необходимые для этого мощные прожекторы.
Ранее сообщалось, что 25 января в 08:10 по местному времени (01:10 по Москве) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, принадлежащий рыболовецкому судну "Восток". Известно, что судно, приписанное к порту Невельск, принадлежит компании "ДВ-Флот", было построено в 1985 году.
Многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков" Морской спасательной службы Росморречфлота построен в России в 2014 году и приписан к порту Владивосток. На его борту может разместиться 101 человека, также на судне есть госпиталь на 6 коек, санитарная комната и изолятор.
На борту установлено водолазное оборудование для подводно-технических работ на глубине до 60 метров, бортовая нефтесборная система, быстроходный спасательный катер, вертолетная площадка, а также буксирная лебедка и два электрогидравлических крана для буксировочных работ. Судно может автономно работать до 30 суток.
Его длина 73 метра, ширина — 16,6 метра, высота борта 6,7 метра, скорость до 15 узлов.
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