Актер, сыгравший динозавра в детском шоу, стал гуру тантрического секса

52-летний американец Дэвид Джойнер, в 90-е выступавший в костюме плюшевого динозавра Барни в детской телепередаче "Barney and Friends" в настоящее время ведет в Лос-Анджелесе курсы тантрического секса. Джойнер весьма преуспел в этом деле, к нему выстраиваются очереди, сообщает Vice.

Курсы тантрического секса "Tantra Harmony" ("Тантра Гармония") актер открыл в 2004 году. Один сеанс, который гарантирует женщинам "ритуальную ванну, балансировку чакр, массаж и, возможно, оргазм для достижения просветления" стоит 350 долларов. Своих клиенток Джойнер называет богинями.

"Моя цель и призвание – раскрыть истинную природу каждой женщины. Они должны излучать свет настолько ярко, чтобы все могли его видеть. Богиням необходимо показать свой запечатанный внутри истинный дух", — говорит Джойнер.

Оказывать тантрические услуги актер начал еще в 1980-х годах. Юристы программы о динозаврике предупредили американца, что ему нельзя вести подобный бизнес одновременно со съемками, актер заявил, что эта индийская практика поддерживала его дух на площадке.

Впрочем, и по сей день деятельность актера носит, мягко говоря, неоднозначный характер. Так, один из способов, которым Джойнер помогает своим клиенткам достичь просветления – это незащищенный секс.

Жалоб на услуги Джойнера, впрочем, пока не поступало.





