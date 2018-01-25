Australian Open. Чилич прервал полет британца Эдмунда

В Мельбурне завершился очередной игровой день Открытого чемпионата Австралии по теннису. Определился первый участник финала мужского одиночного разряда на первом в сезоне "Большом Шлеме". Им стал хорватский теннисист Марин Чилич, обыгравший британца Кайла Эдмунда.

В полуфинале все прошло в строгом соответствии с "посевом": шестая ракетка Australian Open переиграла в трех партиях теннисиста с рейтингом АТР №49. Счет матча – 6:2, 7:6 (7:4), 6:2. А ведь до этого Эдмунд оставил не у дел третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова и 11-ю ракетку "Мельбурн-парка" Кевина Андерсона из ЮАР.

Для Чилича участие в финале чемпионата Австралии станет высшим достижением на этом турнире: раньше хорват дальше полуфинала не проходил. Впрочем, на турнирах "Большого Шлема" у него есть и более высокие достижения: чемпионство на US Open-2014 и финал Уимблдона-2017.