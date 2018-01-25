Скоростной пассажирский поезд загорелся на станции в Китае

В сети размещены кадры пожара, произошедшего в одном из вагонов скоростного пассажирского состава в Китае. Инцидент произошел в четверг, 25 января, в провинции Аньхой на востоке страны.

Поезд, следовавший из Циндао в Ханчжоу, остановился на промежуточной станции. В этот момент произошло возгорание, переросшее в серьезный пожар.

Сотрудники железной дороги оперативно эвакуировали пассажиров, поэтому в результате произошедшего никто не пострадал, сообщают СМИ.

По предварительной версии, причиной ЧП могла стать неисправность в электрооборудовании.