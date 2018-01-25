Путину показали новый стратегический ракетоносец "Петр Дейнекин"

На Казанском авиационном заводе прошел испытательный полет недавно достроенного стратегического ракетоносца Ту-160. Он назван в честь российского военачальника Петра Дейнекина. За тестированием боевой машины наблюдал Владимир Путин. Президент специально приехал на предприятие, чтобы пообщаться с работниками завода и увидеть новый самолет.

Кстати, как стало известно агентству ТАСС из собственного источника в российском оборонно-промышленном комплексе, испытания Ту-160 начались еще на прошлой неделе. Правда, собеседник уточнил, что новый самолет построен из деталей, оставшихся еще со времен Советского Союза и к перспективной модификации М2, которую сейчас разрабатывают для отечественных ВКС, отношения не имеет. Небольшую модернизацию на самолете, конечно, провели. Однако двигатели, фюзеляж и крыло остались старые.

Зато именно на этом Ту-160 рабочие и инженеры Казанского авиационного завода опробовали ряд ключевых технологий. Например, "вспомнили", как собирать такие машины, протестировали новое оборудование, которое будет участвовать в производстве уже абсолютно новых ракетоносцев в модификации М2.

Перт Дейнекин – пилот, который летал практически на всех советских и российских бомбардировщиках. В том числе на дальних Ту-22М, стратегических Ту-95 и Ту-160. В 1988 году он стал командующим дальней авиацией СССР, в 1991 году – первым главкомом Военно-воздушных сил России, а через год возглавил еще и объединенные ВВС стран СНГ. 19 августа 2017 года Петр Дейнекин скончался от сердечного приступа.