Фокус не удался: Копперфильд тоже угодил в секс-скандал

В числе тех, кого в последние месяцы женщины обвиняли в домогательствах, оказался и известный во всем мире иллюзионист Дэвид Копперфильд, сообщает The Wrap.

Американская модель Бритни Льюис заявила, что 30 лет назад, когда она была 17-летней девушкой участвовала в конкурсе в Японии, на котором Копперфильд выступал в роли судьи. После того, как она вернулась домой в Юту, иллюзионист пригласил ее на свое шоу в Калифорнии.

По словам модели, в один из вечеров он подсыпал что-то в ее напиток, а когда девушка потеряла сознание, Копперфильд отвез ее в отель и, вероятно, изнасиловал.

При этом, утверждает модель, перед тем как она уехала домой из Калифорнии, фокусник заставил ее написать письмо о том, что с ней все хорошо.

Бабушка модели, ее муж и другие родственники заявили другим западным СМИ, что Бритни рассказывала им о приставаниях иллюзиониста много лет назад. Кроме того, сама она говорит, что еще в 2007 году сообщила об этом в ФБР.

Она также добавила, что не пытается получить денег от Копперфильда, передает РИА Новости.

Между тем, сам Дэвид Копперфильд 24 января написал в своем "Твиттере", что поддерживает движение #MeToo. Кроме того, он отметил, что в течение нескольких лет живет "с сообщениями об обвинениях в сфабрикованных, отвратительных действиях" и призвал общественность не делать скоропалительных выводов.