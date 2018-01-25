Путин: уход Сенчиной - невосполнимая утрата

Президент России Владимир Путин назвал смерть певицы Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой для отечественной культуры и музыкального искусства.

Глава государства отметил, что Сенчину любили "за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям". По словам президента, память о певице навечно сохранится в сердцах поклонников. Как сообщает "Интерфакс", Путин выразил свои соболезнования ее супругу.

Людмила Сенчина скончалась после продолжительной болезни. Ей было 67 лет. В воскресенье в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге состоится гражданская панихида. Похоронят артистку на Смоленском кладбище.