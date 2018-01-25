Людмила Сенчина боролась с раком, но выходила на сцену - и улыбалась

25 января стало известно о смерти Людмилы Сенчиной — певицы с хрустальным голосом. Первой в ее исполнение на память у многих приходит, прежде всего, песня "Золушка". Хотя в репертуаре Сенчиной были и романсы, и народные песни, и мюзиклы, и даже хиты Beatles и Мишеля Леграна.

Алла Пугачева в своем "Инстаграме" разместила фото певицы в молодости и написала: "Прощай, прекрасная Золушка".

Прощай,прекрасная Золушка. Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 25, 2018 at 6:10 PST

Невероятно талантливой певицей, красивой, открытой, щедрой женщиной, но при этом и личностью со стальным стержнем вспоминают Людмилу Сенчину ее близкие друзья и коллеги в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Полтора года она боролась с онкологией, но никого не хотела обременять своими проблемами и продолжала выступать. Ее подруга на протяжении многих лет – директор БКЗ "Октябрьский" (в Петербурге) Эмма Лавринович знает, насколько тяжело давались ей эти выступления.

Сенчина уже страдала от болезни, проходила курс лечения, но перед концертами переодевалась, преображалась, выходила на сцену – и улыбалась. Все это время рядом с ней был супруг Владимир, который во всем поддерживал жену, а дача под Петербургом, по соседству с добрыми друзьями Сенчиной Ургантами, давала дополнительные силы.

Весной 2017 года, когда певица уже находясь на химиотерапии, она узнала о страшной трагедии в метро Петербурга. Как вспоминают ее друзья, тогда Сенчина без косметики, едва успев собраться, прямо из больницы кинулась к месту взрыва, чтобы призвать жителей города помочь пострадавшим в теракте.

От этих видеокадров, которые Малахов демонстрирует в эфире, в студии у многих наворачиваются слезы. Тяжело переживают утрату все, кого когда-либо сталкивала с Сенчиной творческая судьба. А это практически все самые известные люди советской и российской эстрады.

На связь с московской студией из Таиланда вышел и певец Сергей Захаров, который в советские годы, как говорили, пострадал из-за слухов о псевдоромане с певицей. Говорили, что в тюрьму он попал именно из-за Сенчиной, в которую был влюблен некий высокопоставленный чиновник, приревновавший ее к Захарову.

Сейчас он с убежденностью говорит, что "за последние 150 лет, которые можно наблюдать, такого голоса, как у Сенчиной, не было и, наверное, не будет". "Там, может быть, увидимся", — говорит Сергей Захаров, прощаясь с певицей, от голоса и красоты которой многие мужчины в СССР теряли голову.

Во время программы звучат самые известные песни в исполнении Людмилы Сенчиной, а Андрей Малахов признается: когда ему было 3 года, он нашел у бабушки пластинку с песней "Белый танец и заслушал ее до дыр.

Но, пожалуй, в памяти миллионов поклонников Людмила Сенчина все-таки навсегда останется именно "Золушкой".