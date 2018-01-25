Убийцы расстреляли пожилую жительницу Индии, чтобы не дать ей выступить в суде

Пожилая женщина была расстреляна тремя злоумышленниками в городе Мератх, расположенном в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Убийство, произошедшее в минувшую среду, 24 января, попало в объектив камеры наблюдения.

Будущая жертва и ее подруга отдыхали перед домом. В этот момент к ним подошли трое мужчин, в упор открывших огонь по 60-летней Нихатар Каур. Несколько пуль попали в тело, после чего убийцы добили ее тремя выстрелами в голову.

От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Как сообщает издание Hindustan Times, в тот же день был застрелен сын Нихатар Каур – 26-летний Балвиндер.

По версии СМИ, причиной расправы могло стать то, что жертвы должны были выступать в роли ключевых свидетелей в суде.

В четверг, 25 января, им предстояло дать показания по делу о смерти главы их семейства — мужа Нихатар и отца Балвиндера. Около года назад они стали очевидцами этого убийства, совершенного близким родственником покойного.

По разным версиям, семейный раздор был вызван разделом земельного надела, либо отказом поддержать родича на местных выборах.