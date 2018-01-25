ФХР отстояла хоккеистку Белякову, не получившую приглашение от МОК

Федерация хоккея России смогла отстоять игрока женской сборной страны Людмилу Белякову, которую ранее Международный олимпийский комитет не включил в список приглашенных спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом сообщили в официальном "Твиттере" ФХР.

В одобренном списке МОК, присланном в Федерацию хоккея России, не оказалось четырех хоккеисток. Среди них - Людмила Белякова, ранее не нарушавшая антидопинговых правил. ФХР пообещала разобраться в этом вопросе.

В ближайшее время будет объявлен состав женской сборной России на Олимпиаду в Южной Корее.