Алтарник московского храма погиб под электричкой, спасая бомжа

Алтарник московского храма Георгий Великанов погиб, спасая упавшего на пути бомжа.

Трагедия произошла на железнодорожной станции Красногорская в Подмосковье. Он вытащил бездомного с путей, а сам попал под поезд. Георгию было 35 лет. Ранее он был пресс-секретарем православной службы помощи "Милосердие".

Руководитель службы "Милосердие", председатель синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон выразил соболезнования жене, родителям и друзьям Георгия. Его гибель он назвал "смертью праведника". По его словам, он "был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия", собирался стать священником.

На странице Великанова в Facebook появилось множество сообщений о нем. Все вспоминают его как удивительно доброго человека, настоящего христианина. "Он погиб, как жил. О других Гоша всегда думал прежде, чем о себе. О себе иногда просто не успевал подумать", — написала его подруга.

Отпевание Великанова состоится в субботу храме Всемилостивого Спаса в Митино.

Православная служба помощи "Милосердие" объединяет 27 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным и ВИЧ-инфицированным, уточняет РИА Новости.