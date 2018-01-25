Минкульт обещает разобраться с "Пионером", показавшим "Смерть Сталина"

Министерство культуры РФ будет проверять факты показа в кинотеатрах фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано.

Как передает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что если сообщения СМИ о показе без прокатного удостоверения франко-британской комедии подтвердятся, кинотеатру грозит административная ответственность.

Ранее "Ведомости" сообщили, что московский кинотеатр "Пионер" 25 января провел показ "Смерти Сталина" Армандо Ианнуччи, несмотря на то, что прокатное удостоверение на картину было отозвано министерством культуры РФ 23 января.

Сатирическая комедия "Смерть Сталина" повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.