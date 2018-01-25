Тема:
Беременность, роды, материнство 3 часа назад
Молоко с пробиотиками снижает риск осложнений во время беременности
Употребление пробиотиков в конце беременности может снизить риск развития преэклампсии.
Фото Global Look Press.
Употребление молока с пробиотиками во время беременности может снизить риск появляения у женщин двух серьёзных осложнений, возникающих в этот период. Об этом заявили норвежские учёные. Но есть одно "но": период, когда будущая мать пьёт подобные напитки, по всей видимости, играет большую роль.
Оказалось, что употребление молока, богатого пробиотиками, на ранних сроках беременности может снизить риск преждевременных родов (роды до 37 недели беременности).
Специалисты также обнаружили связь между молоком с пробиотиками, которое женщины пили на поздних стадиях беременности, и низким риском развития преэклампсии (осложнённая степень токсикоза, которая наблюдается у женщин в период беременности на втором или третьем триместре). Речь идёт о довольно серьёзном состоянии, при котором у беременных наблюдается высокое кровяное давление и повышенный уровень белка в моче.
Оба осложнения (преэклампсия и преждевременные роды) связаны с более высоким уровнем воспаления в организме, чем можно ожидать при нормально протекающей беременности, говорит ведущий автор исследования доктор Мария Нурдквист (Maria Nordqvist) из Университетской больницы Сальгренска (Швеция).
Пробиотики – или "хорошие" бактерии – могут помочь уменьшить воспаление в организме и, следовательно, потенциально снизить риск этих осложнений, возникающих во время беременности, говорит Нурдквист.
В ходе работы учёные изучили данные, собранные примерно от 70 тысяч беременных женщин в Норвегии, которые были участниками длительного исследования матерей и детей (Norwegian Mother and Child Cohort Study). Женщины отвечали на вопросы о здоровье и образе жизни на 15-й и 30-ой неделе беременности, они также предоставляли информацию о рационе питания на 22-й неделе беременности.
В анкетах также были вопросы о приёме молочных продуктов с пробиотиками до беременности, а также на ранних и поздних сроках беременности. Продукты, такие как кефир и молоко, содержащие бактерии Lactobacillus acidophilus, и йогурты с добавлением пробиотиков, могут считаться сопоставимыми с пробиотическим молоком, описанном в статье, говорит Нурдквист.
Правда, исследователи не смогли принять во внимание пробиотические добавки, поскольку лишь небольшой процент женщин заявил, что они их принимали.
Примерно 23 процента женщин в исследовании сообщали о том, что они пили молоко с пробиотиками до начала беременности, 38 процентов пили его на ранних сроках (до 13 недель), а 32 процента употребляли такой напиток на поздних сроках (между 13 и 30 неделями).
В день женщины выпивали примерно полтора стакана молочного продукта, содержащего активные живые бактерии.
Выяснилось, что употребление молока с пробиотиками на поздних сроках беременности на 20 процентов снижало риск появления преэклампсии в сравнении с теми, кто не пил такое молоко в течение этого периода.
Результаты показывают, что употребление пробиотиков в конце беременности может снизить риск развития преэклампсии за счёт уменьшения тревожных симптомов, таких как высокое кровяное давление и белок в моче, которые, как правило, наблюдаются в третьем триместре, говорит Нурдквист.
Время приёма подобного напитка также, по всей видимости, влияло на преждевременные роды: употребление пробиотического молока на ранних сроках беременности на 21 процент снижало риск преждевременных родов в сравнении с теми, кто не пил в этот период напиток.
Одним из объяснений этого результата является то, что преждевременные роды часто могут быть связаны с инфекцией, которая приводит к воспалению в организме, рассуждает Нурдквист. Результаты исследования показывают: если воспалительная реакция организма может быть снижена на ранней стадии беременности, это может снизить и риск ранних родов, говорит она.
У научной работы, впрочем, есть ряд недостатков. Например, исследователи не смогли оценить, какой из пробиотических молочных продуктов или какие штаммы бактерий в них обладают эффектами, уменьшающими воспаление. Кроме того, работа не доказала причинно-следственную связь, вместо этого она продемонстрировала связь между молоком с пробиотиками и осложнениями во время беременности.
Результаты любопытного исследования представлены в научном издании BMJ Open.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что занятия спортом на поздних сроках беременности способствуют рождению здоровых детей. Исследователи также развенчали популярные мифы о питании во время беременности.
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