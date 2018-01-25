Тереза Мэй допрашивает чиновников, посетивших развратный благотворительный вечер

Статья в Financial Times о домогательствах на элитном благотворительном вечере, организованном The Presidents Club, вызвала грандиозный скандал. Организаторы события заявили, что больше не будут его проводить, а Тереза Мэй допрашивает посетителей светского мероприятия.

Материалом о том, как представители британской элиты за закрытыми дверьми пристают к официанткам, оказались шокированы как рядовые европейцы, так и представители власти.

Глава Конфедерации британской промышленности Кэролин Фейрбэйрн отметила, что если хотя бы половина рассказанного в материале – правда, то против потерявших всякий стыд чиновников и бизнесменов необходимо срочно принять меры, сообщает Guardian.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что берет расследование этого дела под личный контроль. Мэй собирается проверить контракты о неразглашении, которые заключались с работавшими на вечере официантками.

Кроме того, Мэй допросила присутствовавшего на вечере министра по делам детей и семьи Надхима Захави. Тот заявил, что находился на вечере всего полтора часа, после чего "почувствовал себя неуютно" и ушел. Захави отметил, что не был свидетелем никаких домогательств, пишет Guardian.

Организации, которые получали пожертвования от The Presidents Club, начали возвращать деньги. Среди тех, кто не захотел иметь с фондом ничего общего оказались представители детской больницы "Эвелина".

Ежегодный благотворительный аукцион The Presidents Club Charitable Club проходил в отеле Dorchester в лондонском Сити с 1985 года. Ужин был одним из главных событий в светской жизни Лондона. Туда не приглашали женщин. Организаторы вечера открыто называли его "самым неполиткорректным событием года.