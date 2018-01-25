Порошенко в Давосе потребовал у журналистки снять вышиванку

В Давосе президенту Украины Петру Порошенко журналистка в вышиванке задала вопрос "Зачем вы приняли закон о войне?".

Порошенко посоветовал девушке "снять вышиванку", а также сказал, что ответит на вопрос в том случае, если ему зададут его на украинском языке. На что журналистка ответила, что он "прекрасно понимает русский язык".

Как сообщает РИА Новости, после этого журналистку лишили права находиться в зале во время выступления главы украинского государства. При этом неизвестно, представителем какого именно издания она была.

На прошлой неделе на Украине был принят закон о реинтеграции Донбасса. В документе Донбасс назван оккупированной территорией, а Россия — страной-агрессором.